Москва, , 09:31 — REGNUM Российская телеведущая Ксения Собчак заявила о проблемах, связанных с производством контента на YouTube из-за отсутствия монетизации. Соответствующую информацию приводит портал StarHit.

Ксения Собчак на встрече со своими сторонниками в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube, на котором отключена монетизация. Спонсорство не работает, значит, схема «выпуск — заработок, который тратится на следующий выпуск», больше не существует», — сообщила Собчак. Также телеведущая призвала покупать её авторский мерч и совершать пожертвования ради поддержания работы команды.

Ранее Ксения Собчак рассказала о планах вернуться в Россию из Израиля. По словам телеведущей, она собирается выступить на одном из московских форумов в конце апреля 2022 года.

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