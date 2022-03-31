31 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 07:31 — REGNUM В скором времени доллар может утратить своё безграничное господство на мировых финансовых рынках и в торговле. И хотя процесс этот, с одной стороны, не быстрый, но с другой стороны — уже необратимый. Причины падения американской валюты с финансового олимпа кроются в антироссийских санкциях, уверены популярные телеграм-каналы.

Финансы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, ТГ-канал «КСТАТИ» считает, что 2022 год рискует стать поворотным в вопросе глобального влияния доллара на мировую экономику. Проверка на прочность ждёт и евро, сомнения в функциональности которого могут оказаться фатальными для Евросоюза.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эра региональных валют в перспективе ведёт к тотальной перенастройке зон хозяйствования на государственных уровнях. Фактически глобальные державы и сферы их влияния потенциально будут определены не столько границами государств, сколько глобальными рынками применения и взаимного признания национальных валют», — отметил автор поста.

Остро стоящий в последние недели вопрос перевода экспорта российских товаров в рубли, очевидно, выливается в разграничение именно такой сферы влияния. Причем список стран, которые начнут лоббировать продажу товаров в собственной валюте, может оказаться намного шире, чем ожидают на Западе.

«Сфера взаимодействия второго порядка — буферные рублёвые зоны в непримечательных ныне странах. А вот понятие «недружественные страны» на дальнейшей экономической карте рискует закрепиться. По вполне понятным причинам», — высказывает свою позицию «КСТАТИ».

В этом же направлении рассуждает телеграм-канал «Китайский вариант». Правда, он в вопросе свержения финансовой гегемонии США отводит ключевую роль не региональным валютам, а китайскому юаню, который со временем может стать полноценной заменой доллару.

По мнению автора поста, заморозка в США российских валютных резервов общей стоимостью около 300 млрд. долларов не осталась незамеченной в Пекине. Китайское правительство держит в Федеральном казначействе 1,1 трлн долларов. Общая же стоимость долларовых активов китайских банков, концернов и других юридических лиц составляет 3.2 трлн долларов. Если раньше у китайцев уже были сомнения в надежности гарантий неприкосновенности чужой собственности, то после ареста российских денег их не осталось совсем.

«Финансовые санкции против России глубоко потрясли фундаментальные понятия и принципы, — пишет основатель и главный стратег гонконгской фондовой компании «Альпин Макро» Чэнь Чжао в газете «Саут Чайна Морнинг Пост». — Эти действия продемонстрировали, что финансовые активы противников Запада больше не являются безопасными, они могут быть конфискованы или превращены в оружие финансового разрушения», — цитирует телеграм-канал слова эксперта из КНР.

Причем вывод долларов из США в золото и другие валюты, заранее предпринятый Россией, не решает проблему для Китая. Стоимость всего золота мира, доступного для финансовых операций, составляет 4,6 трлн долл. Выход из опасной ситуации для Пекина видится в постепенном выводе активов из США, в росте инвестиций в другие страны и расширении объема торговых расчетов, минуя доллар.

«После 2014 года КНР уже вывела из США около 800 миллиардов долларов. За те же годы в разнообразные зарубежные проекты, в том числе в рамках инициативы «Пояс и путь» было вложено 1,6 трлн долларов. Кардинальное решение многие китайские эксперты видят в превращении китайского юаня в мировую резервную валюту. Однако на сегодняшний день юань составляет лишь 3% мировых запасов. Только согласованные действия с Россией, Индией, Бразилией, Венесуэлой, Саудовской Аравией, Ираном и другими потенциальными жертвами конфискационной политики Запада могут стать решением проблемы финансовой безопасности. Такое мнение я все чаще слышу на конференциях российских и китайских экономистов. Решение России принимать оплату за свои энергоресурсы в рублях становится «специальной финансовой операцией» глобального масштаба», — написал ТГ-канал.

О том, что доверие мирового сообщества к существующей глобальной финансовой системе может быть безвозвратно подорвано, заявил и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его прогнозу, антироссийские санкции в конечном итоге могут привести к глобальному обновлению экономических отношений. При этом в новом миропорядке решающее слово будет за странами, обладающими сильной и продвинутой экономикой и надежной денежной системой внутри страны.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«А отнюдь не за теми, кто бесконечно увеличивает свой госдолг, выпуская в оборот не обеспеченные национальным богатством новые и новые бумажки, фиктивные обязательства, по которым дряхлеющие власти в любой момент могут отказать в платеже», — цитирует заявление Медведева телеграм-канал «Readovka».

По мнению автора поста, и у России, и у Китая есть общая заинтересованность в том, чтобы меньше полагаться на доллар. Юань сможет косвенно ослабить американскую валюту в мире в том случае, если страны, желающие участвовать в «переустройстве», начнут укреплять свои финансовые связи с Китаем. Примером тому может служить Россия, которая увеличила доли юаня в валютных резервах, расширила использование валюты в трансграничных операциях и начала участвовать в расширении юаня на базе финансовой инфраструктуры.

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