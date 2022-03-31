Москва, , 00:19 — REGNUM Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — доктор филологических наук Кирилл Бабаев назначен деканом факультета международных экономических отношений Финансового университета. Ранее он занимал должность профессора Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета.

Кирилл Бабаев АНО «Россия — страна возможностей»

Кирилл Бабаев является профессиональным ученым-востоковедом, окончил МГИМО МИД РФ по специальностям «Востоковедение» и «Международные отношения», также закончил аспирантуру в РГГУ и защитил докторскую диссертацию на Восточном факультете СПбГУ. Он специализируется на изучении стран Африки, Восточной и Юго-Восточной Азии, в частности, Японии, Кореи и Вьетнама.

Кирилл Бабаев отметил важность актуализации образовательного процесса и поделился планами и задачами на новой должности: «Сегодня перед российскими вузами остро встал вопрос перепрофилирования международных программ с Европы и Америки на Восточную, Южную Азию и Ближний Восток. Быстрыми темпами растёт число тех, кто планирует связать свою карьеру с Китаем, Индией, исламскими странами. Да и отечественные корпорации будут переориентировать свой бизнес на Восток. В этой связи перед нашим факультетом — старейшим и важнейшим в Финансовом Университете — стоят задачи разработки новых программ, связанных со странами Востока. Будем существенно усиливать изучение восточных языков. Мы также планируем расширить линейку гуманитарных дисциплин, без которых немыслим сегодня международный бизнес: это бизнес-психология, деловые коммуникации, высокие технологии и инвестиции в них, — рассказал журналистам Кирилл Бабаев, — Однако не менее важно для меня создать на факультете новый, уникальный климат открытости, творческой инициативы, стремления к созданию новых смыслов и инноваций. Наша цель — вернуть факультету статус лучшей в стране школы по международному бизнесу и мировым финансам».

В то же время Кирилл Бабаев продолжает свою карьеру в должности директора Института Дальнего Востока Российской академии наук — крупнейшего в стране востоковедческого центра, отвечающего за исследования современных стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что развитие восточного направления создает очевидную синергию между факультетом международных экономических отношений Финансового университета и Институтом Дальнего Востока.

«Факультету понадобятся квалифицированные учёные для преподавания, а институту — молодые выпускники и аспиранты. Так что совмещение будет полезным, хотя весёлой прогулки, разумеется, не будет — оба участка работы очень важные», — добавил Кирилл Бабаев.

Кирилл Бабаев был назначен директором Института Дальнего Востока Российской академии наук в октябре 2021 года. Его основной задачей является реорганизация института, превращение его во флагманский научно-аналитический центр, способный обеспечивать интересы государства в получении информации о том, что происходит в политике, экономике, социальной жизни стран региона.

«Сейчас Институт активно развивается, реформы дают первые плоды. Мы нанимаем новых молодых сотрудников, создаём новые центры и увеличиваем под них финансирование, активно заключаем консорциумные соглашения с вузами и коммерческие — с корпорациями. У нас прекрасная команда, и даже та амбициозная программа, которую мы разработали на ближайшие 5 лет, нам по плечу, в этом я уверен», — рассказал Кирилл Бабаев.

В 2018 году Кирилл Бабаев стал победителем конкурса «Лидеры России», по итогам которого прошёл обучение по программе президентского резерва управленческих кадров. Наставником Кирилла стал помощник президента Андрей Фурсенко. Также Кирилл Бабаев издал 17 научных и научно-популярных книг, совершил восхождение на Эльбрус, переплыл Босфор и успешно прошёл знаменитую триатлонную гонку Ironman.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главных врачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.