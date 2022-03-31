Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM В Ростовской области 40-летний генеральный директор организации, специализирующейся на оптовой торговле мясными продуктами, попал под уголовное преследование. Его подозревают в обмане банка на 50 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Уголовное дело

Полицейские установили, что в 2018 году бизнесмен совместно с неустановленными лицами из числа бенефициаров представил документы с фиктивными данными о финансовом положении компании в один из банков для заключения кредитного договора. Тем самым злоумышленнику удалось оформить кредит на сумму 70 млн рублей сроком на один год.

После перечисления средств на счёт организации предприниматель вместе с сообщниками для придания видимости об исполнении обязательств по договору частично погасил задолженность, а остальную сумму перевёл на счета аффилированных организаций и подконтрольных лиц. Общая сумма ущерба, нанесённая банку, составила около 50 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».