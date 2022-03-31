Мартыновский район, Ростовская область, , 00:16 — REGNUM В Ростовской области Мартыновский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Клод Моне. Охота (фрагмент). 1876

Трагедия произошла 7 ноября 2021 года в Мартыновском районе. Фигурант уголовного дела вместе с приятелями отправился на охоту. Заметив шакала, мужчина выстрелил из ружья, однако попал в знакомого. Потерпевшего доставили в центральную районную больницу Мартыновского района. Спустя несколько часов пострадавший скончался.

Свою вину в суде охотник признал. Однако уголовное дело в отношении мужчины было прекращено в связи с примирением сторон.