Ростов-на-Дону, 31 марта, 2022, 00:14 — ИА Регнум. В парках и скверах Ростова-на-Дону в День древонасаждений, который состоится 9 апреля, появится несколько десятков деревьев и кустарников. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Марина Каширская ИА REGNUM Посадка деревьев

Так, по его словам, в парке имени Вити Черевичкина высадят десять кленов, две катальпы, 30 кустарников бирючины, а в парке имени Горького — 12 лип, голубую ель, 12 туй, а также кустарники самшита. В парке «Левобережный» появятся около 40 различных деревьев. Это крымские сосны, берёзы, клёны.

В парке культуры и отдыха имени Октября будут расти акации, ивы, кустарники девичьего винограда. В парке «Дружба» высадят крымские сосны и кустарники казацкого можжевельника, в парке 1 Мая – липы и дуб.

Глава администрации Ростова-на-Дону пригласил желающих принять участие в озеленении города и присоединиться к ставшему уже традиционным весеннему празднику.

ИА REGNUM напоминает, что День древонасаждений в Ростовской области проводится дважды в год — весной и осенью.