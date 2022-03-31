Москва, , 00:25 — REGNUM Россия должна жёстко показать Азербайджану, что она в дальнейшем не потерпит лицемерия в двухсторонних отношениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Ильхама Алиева к ответственному поведению. Иначе никакой дружбы не получится. А то очень хорошо кричать, что мы друзья, и при этом пользоваться лицемерными двойными и тройными стандартами. Поэтому нужно твёрдо сказать Алиеву, чтобы он определился — либо он с нами, либо он не с нами. Если он не с нами, тогда мы будем применять к нему абсолютно другую политику, и о никаких партнёрских договорённостях речи быть уже не может. Если Алиев хочет быть с Турцией, то пусть будет с Турцией. Но в этом случае пусть он не забывает, что на территории Армении у нас военная база, и если в результате азербайджанской бомбёжки там кого-нибудь заденет, то мы перенесём спецоперацию с Украины в Азербайджан. Но Азербайджан — не Украина, он гораздо меньше. Аслан Рубаев В такой тяжёлый момент, когда Россия находится под санкциями, ведёт специальную операцию на Украине, пытается противостоять всему нецивилизованному Западу, ближайшие друзья и союзники не должны себя так вести. Хотелось бы, чтобы азербайджанская диаспора в России призвалак ответственному поведению. Иначе никакой дружбы не получится. А то очень хорошо кричать, что мы друзья, и при этом пользоваться лицемерными двойными и тройными стандартами. Поэтому нужно твёрдо сказать Алиеву, чтобы он определился — либо он с нами, либо он не с нами. Если он не с нами, тогда мы будем применять к нему абсолютно другую политику, и о никаких партнёрских договорённостях речи быть уже не может. Если Алиев хочет быть с Турцией, то пусть будет с Турцией. Но в этом случае пусть он не забывает, что на территории Армении у нас военная база, и если в результате азербайджанской бомбёжки там кого-нибудь заденет, то мы перенесём спецоперацию с Украины в Азербайджан. Но Азербайджан — не Украина, он гораздо меньше.

Напомним, что 24 марта Азербайджан в нарушении ранее достигнутых договорённостей начал продвижение за линию соприкосновения с армянскими силами.