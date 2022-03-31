Якутск, 31 марта 2022, 00:10 — REGNUM
В Якутии завершил свою работу молодежный патриотический фестиваль MUUS uSTAR. Фестиваль позиционируется как образовательное мероприятие, которое дает молодежи Дальнего Востока не только новые знания, но возможность проявить себя. В России есть платформа, собирающая и поддерживающая проекты, выступающие в роли социальных лифтов для талантливой молодежи.
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков считает, что молодежь — очень важная часть общества, и ее ни при каких условиях нельзя упускать из виду и лишать участия в различных активностях, направленных на самореализацию. Об этом он рассказал журналистам, комментируя итоги молодежного патриотического фестиваля MUUS uSTAR.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» давно сотрудничает с Якутией и поддерживает республиканские проекты. В частности, в 2021 году при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» состоялся конкурс «Смотри, это Россия!».
Антон Сериков отметил также вовлеченность молодежи Якутии в проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в Якутии с 2018 года в проектах президентской платформы приняли участие более 50 тысяч человек. Якутская молодежь отдает предпочтение студенческим конкурсам «Твой ход» (более 19 тысяч только в 2021 году), студенческой олимпиаде «Я — профессионал» (18 тысяч участников) и конкурсу проектов по развитию территорий «Моя страна — моя Россия».