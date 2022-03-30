Якутск, 31 марта, 2022, 00:10 — ИА Регнум.

В Якутии завершил свою работу молодежный патриотический фестиваль MUUS uSTAR. Фестиваль позиционируется как образовательное мероприятие, которое дает молодежи Дальнего Востока не только новые знания, но возможность проявить себя. В России есть платформа, собирающая и поддерживающая проекты, выступающие в роли социальных лифтов для талантливой молодежи.

АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков считает, что молодежь — очень важная часть общества, и ее ни при каких условиях нельзя упускать из виду и лишать участия в различных активностях, направленных на самореализацию. Об этом он рассказал журналистам, комментируя итоги молодежного патриотического фестиваля MUUS uSTAR.

«Важно показать молодежи, что государство думает о ней, содействует перспективным начинаниям и постоянно расширяет меры поддержки. В турбулентные периоды в первую очередь стоит уделять особое внимание социальным проектам. Ведь развитие молодежи — это настоящий фундамент развития всей нашей страны», — подчеркнул он.

«Такие многофункциональные мероприятия, как MUUS uSTAR, хороши тем, что позволяют молодежи сразу посмотреть на весь спектр возможностей и активностей, которые для них представлены. Всегда здорово, когда в отдельных регионах появляются самобытные мероприятия, опыт которых можно транслировать на всю страну».

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» давно сотрудничает с Якутией и поддерживает республиканские проекты. В частности, в 2021 году при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» состоялся конкурс «Смотри, это Россия!».

«Уверен, что у якутян еще очень много проектов и инициатив, а в республике созданы все условия для молодежи и есть поддержка Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, который погружен в молодежную повестку. Потенциал республики очень высок, в регионе много самобытных конкурсов для разных аудиторий, которые интересны, в том числе, и молодежи и из соседних регионов. С уверенностью можно сказать, что «Якутия — это регион возможностей!», — подчеркнул Антон Сериков.

Антон Сериков отметил также вовлеченность молодежи Якутии в проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в Якутии с 2018 года в проектах президентской платформы приняли участие более 50 тысяч человек. Якутская молодежь отдает предпочтение студенческим конкурсам «Твой ход» (более 19 тысяч только в 2021 году), студенческой олимпиаде «Я — профессионал» (18 тысяч участников) и конкурсу проектов по развитию территорий «Моя страна — моя Россия».