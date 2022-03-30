Ростов-на-Дону, 31 марта, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Лето 2022 года в Ростовской области обещает быть жарким. В связи с этим в Таганрогском заливе ожидается массовый мор рыбы, сообщил заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии («АзНИИРХ») Владимир Белоусов.

Останки рыбы

По его словам, на ситуация негативно влияют четыре фактора: высокая температура воды, расслоение воды по солёности, слабый ветер и избыток в воде органических веществ. Так, в Таганрогском заливе уровень кислорода в воде достигает минимальных значений при температуре до +25 градусов. При более высокой температуре рыба начинает задыхаться и погибает. Жаркая погода на Дону может установиться уже с третьей декады июня.

Что касается расслоения воды по солёности, то, к примеру, в Азовском море солёность составляет 15 промиле, в Таганрогском заливе — 11,3 промиле, а на его юго-восточном побережье — немногим более 6 промиле. На ситуацию влияет пресный сток из реки Дон.

Третий фактор, от которого зависит развитие событий, — ветровая активность. Она ожидается на уровне 2021 года.

«Это поможет уменьшить риски возникновения заморов. В прошлом году в конце июня мы как раз прогнозировали проблему с гибелью рыбы, но поднялся сильный ветер, и, несмотря на высокую температуру и солёность, заморов не было», — цитирует учёного портал donnews.ru.

Избыток органических веществ в воде в последние годы практически не меняется, оставаясь на высоком уровне. И если не принять меры против аварийных сбросов неочищенных стоков в Таганрогский залив, то локальные заморы рыбы могут перерасти в массовые, уточнил Белоусов.

ИА REGNUM отмечает, что массовая гибель рыбы в Ростовской области — не редкость. Так, летом 2021 года массовый мор рыбы случился в Цимлянском водохранилище. Причина — недостаток кислорода. Затем рыба погибла в результате расчистки реки Темерник в Ростове-на-Дону от донных отложений.