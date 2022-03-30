Уфа, , 23:56 — REGNUM 21-летний центрфорвард «Уфы» и молодежной сборной России U21 по футболу Гамид Агаларов рассчитывает покинуть башкирский клуб в ближайшие годы ради игры за более сильные команды. Об этом сообщил отец нападающего Руслан Агаларов.

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«Разумеется, Гамид хочет уйти в более сильный клуб и более сильный чемпионат. Любой молодой футболист мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде», — цитирует отца Гамида Агаларова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 21-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился четырнадцатью забитыми мячами, из которых четыре — с пенальти.

Текущее соглашение Агаларова с «Уфой» рассчитано до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает российского нападающего в 4 миллиона евро.