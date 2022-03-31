31 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:31 — REGNUM На фоне переговоров между США и Ираном по «ядерной сделке» американские политики обеспокоены слухами о готовности администрации главы Белого дома Джо Байдена исключить иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка иностранных террористических организаций (FTO). Это серьезно помешает Соединенным Штатам в дальнейшем противодействовать «иранскому терроризму», пишет Натан Сэйлс для Fox News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден (сс)marcn

Сэйлс ранее исполнял обязанности заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека. Именно он возглавлял усилия администрации экс-президента США Дональда Трампа по включению КСИР в список FTO.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Эта сделка направлена только на восстановление наследия Обамы. Большинство людей, ведущих переговоры по этой сделке, — бывшие переговорщики Обамы. 50% или более членов кабинета и секретарей Байдена — бывшие люди Обамы. Байдену очень хочется отплатить людям, которые ушли с его пути во время праймериз, что видно по тому, кого он выбирает в Верховный суд и ставит на другие государственные должности», — пишет aspatula.

«Не стоит забывать, что почти все остальные страны Ближнего Востока выступают против этой сделки. Кроме того, некоторые из них планируют стать ядерными, если сделка будет подписана. Саудовская Аравия, Иордания, Египет, возможно, некоторые другие уже пообещали это сделать», — напоминает keno308.

«Саддам Безумный был когда-то нашим хорошим другом и союзником. Он не мог сделать ничего плохого, и мы позаботились о том, чтобы у него было оружие, необходимое для войны с Ираном. Потом он закончил войну с Ираном и сразу же стал нашим врагом. Теперь мы оккупируем Ирак», — вспоминает richardtr.

Саддам Хусейн

«В Иране однажды была демократия, она продержалась один год. Их единственный президент сказал неправильную вещь, он сказал, что нефть принадлежит Ирану, а не США. Америка и Англия собрались вместе и убрали его, а затем заменили его очень плохой монархией. Мы получили то, что посеяли», — объясняет richardtr.

«Такова история всех наших действий на Ближнем Востоке. Ложь о нефти», — подчеркивает tosch.

«Израильтяне готовились к этому. Поскольку ситуация на Украине привлекает всё внимание, сейчас у них есть окно возможностей», — предупреждает garbo661944.

«Истеблишмент/СМИ могут говорить о Дональде Трампе что угодно, но при его правлении наша планета стала намного лучше и безопаснее», — подчеркивает theancientalien.

«Байден ежедневно игнорирует реальную угрозу антизападного террора, исходящую от саудовцев, и их военные преступления. Когнитивный диссонанс политического класса в отношении Ирана и Саудовской Аравии впечатляет», — уверен canuckistan.