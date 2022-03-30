Запущен международный поток образовательной программы «Женщина-лидер»
Москва, 30 марта, 2022, 23:52 — ИА Регнум. В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» началось обучение нового потока образовательной программы «Женщина-лидер». Впервые за время реализации программы он стал международным — в числе 176 участниц есть живущие в 19 странах соотечественницы.
О старте программы в 2022 году сообщила в ходе пресс-конференции в Москве в среду, 30 марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.К занятиям на программе по женскому лидерству приступили представители законодательной и исполнительной, судебной власти, политических партий разного уровня, руководители Всероссийских и региональных общественных движений, организаций и союзов, бизнеса и региональных и федеральных медиа-холдингов. Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Первый международный поток программы организован в партнерстве с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В 2020 году на суперфинале конкурса Валентина Матвиенко, являющаяся наставником конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей», выступила инициатором образовательной программы по женскому лидерству и пригласила финалистов принять в ней участие. В мае 2021 года в ходе выступления на II Женском форуме в Кемерово она предложила сделать образовательную программу «Женщина-лидер» международной.
Спикер Совета Федерации обратила внимание, что прошло уже три выпуска программы «Женщина-лидер» — это более 400 женщин из 56 регионов страны. Силами межрегиональных команд создано более 70 социальных проектов, направленных на решение актуальных проблем — защиту окружающей среды, популяризацию здорового образа жизни, расширение возможностей трудоустройства, образование детей и молодежи, развитие территорий и других.
Программа «Женщина-лидер» ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков современного человека.
Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, обратил внимание на то, что наличие лидерских качеств, таких как активная жизненная позиция, профессионализм, целеустремленность, умение нести ответственность за свои поступки и решения сотрудников, не зависят от пола.
В ходе пресс-конференции заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова подчеркнула, что с момента старта программы в ней приняли участие более 400 активных девушек-лидеров из 56 регионов страны. Они разработали более 70 проектов, направленных на решение актуальных задач: от поддержки старшего поколения и людей с ограниченными возможностями до популяризации здорового образа жизни и развития сельских территорий.
Отвечая на вопросы журналистов, сенатор напомнила, что программа «Женщина-лидер» была презентована на III Евразийском женском форуме, международные участники которого проявили заинтересованность в сотрудничестве и дали высокую оценку проекту. В связи с этим она назвала старт международного потока реализацией одного из приоритетных направлений программы в 2022 году.
Главными условиями участия в программе были возраст 25−55 лет, текущий непрерывный опыт управленческой работы от 2 лет, заинтересованность в развитии собственного лидерского потенциала и в создании реального социального проекта, направленного на решение социально-значимых задач в стране. Новый поток зачисленных на программу слушательниц является очень сильным — они уже имеют достаточный опыт руководящей работы, многие сейчас ведут активную общественную деятельность, реализуют социальные проекты.
Наши соотечественницы за границей уже показали себя как профессионалы, они успешны в карьере и достаточно активны — среди них есть руководители Союзов и клубов российских соотечественников, защитницы прав сограждан в других странах, руководители культурных центров и объединений, преподаватели, руководители бизнес-структур.
Две трети слушательниц (86 человек) нового потока программы «Женщина-лидер» уже принимали участие в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», большинство — в конкурсе «Лидеры России». Среди участниц представительницы конкурсов «ТопБЛОГ», «Мастера гостеприимства», соревнований по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», конкурса «Флагманы образования», международного инженерного чемпионата «CASE-IN», и других проектов платформы.
В новом потоке программы «Женщина-лидер» 137 человек проживают в России — они представляют более половины регионов страны — 47 территорий. В этом году от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заявились 12 жительниц региона, по итогам отбора участие в программе «Женщина-лидер» примут две из них.
Установочная сессия у слушательниц программы «Женщина-лидер» начнется после старта, который был дан на пресс-конференции в ТАСС. Обучение будет проходить в онлайн формате чуть более четырех месяцев. Если позволит эпидемиологическая ситуация и не будет никаких ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, выпускной слушательниц пройдет очно. Первый модуль будет посвящен теме персонального лидерства.