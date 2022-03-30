Москва, 30 марта, 2022, 23:52 — ИА Регнум. В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» началось обучение нового потока образовательной программы «Женщина-лидер». Впервые за время реализации программы он стал международным — в числе 176 участниц есть живущие в 19 странах соотечественницы.

АНО «Россия — страна возможностей» Пресс-конференция, посвященная запуску международного потока проекта Женщина-лидер

О старте программы в 2022 году сообщила в ходе пресс-конференции в Москве в среду, 30 марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.К занятиям на программе по женскому лидерству приступили представители законодательной и исполнительной, судебной власти, политических партий разного уровня, руководители Всероссийских и региональных общественных движений, организаций и союзов, бизнеса и региональных и федеральных медиа-холдингов. Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Первый международный поток программы организован в партнерстве с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

«Первый опыт показал, что женщины объективно оценивают требования, которые сегодня предъявляются к работе в государственном управлении, бизнесе, социальной сфере. Заработал реально, как принято говорить, социальный лифт. И он дает возможность неравнодушным, амбициозным, талантливым женщинам проявить себя, приобрести новый опыт, знания. Так, выпускницы программы стали депутатами Государственной Думы, региональных законодательных собраний, членами экспертных советов Молодежного парламента. Но самое главное, что на мой взгляд дает эта образовательная программа, это возможность творческого общения и реализации своих идей вместе с единомышленниками под руководством опытных наставников», — сказала в видеообращении к слушательницам программы Валентина Матвиенко.

В 2020 году на суперфинале конкурса Валентина Матвиенко, являющаяся наставником конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей», выступила инициатором образовательной программы по женскому лидерству и пригласила финалистов принять в ней участие. В мае 2021 года в ходе выступления на II Женском форуме в Кемерово она предложила сделать образовательную программу «Женщина-лидер» международной.

Спикер Совета Федерации обратила внимание, что прошло уже три выпуска программы «Женщина-лидер» — это более 400 женщин из 56 регионов страны. Силами межрегиональных команд создано более 70 социальных проектов, направленных на решение актуальных проблем — защиту окружающей среды, популяризацию здорового образа жизни, расширение возможностей трудоустройства, образование детей и молодежи, развитие территорий и других.

Программа «Женщина-лидер» ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков современного человека.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, обратил внимание на то, что наличие лидерских качеств, таких как активная жизненная позиция, профессионализм, целеустремленность, умение нести ответственность за свои поступки и решения сотрудников, не зависят от пола.

«В рамках программ, проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» женщины проявляют свои сильные стороны, в том числе на конкурсе управленцев «Лидеры России» и благодаря умению демонстрировать свои управленческие качества часть участниц получила серьезные назначения. У соотечественниц есть высокий интерес к личностному и карьерному развитию в России, что подтверждает количество заявок от женщин на «Международный» трек нашего конкурса «Лидеры России» — их более 3000. Среди семи победителей трека «Международный» у нас две женщины из Республики Беларусь. На участие в первом международном потоке программы «Женщина-лидер» поступило более 700 заявок. По результатам зачисления на программу каждая пятая участница нового потока программы является нашей соотечественницей и живет за рубежом— это 39 человек. Наши слушательницы будут участвовать в программе из Турции, Китая, Армении, Индии, Монголии, Молдовы, Мексики, Болгарии, Венгрии, Таиланда, Грузии, Камеруна, Киргизии, Сербии, Сингапура и других государств», — рассказал Алексей Комиссаров.

В ходе пресс-конференции заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова подчеркнула, что с момента старта программы в ней приняли участие более 400 активных девушек-лидеров из 56 регионов страны. Они разработали более 70 проектов, направленных на решение актуальных задач: от поддержки старшего поколения и людей с ограниченными возможностями до популяризации здорового образа жизни и развития сельских территорий.

Отвечая на вопросы журналистов, сенатор напомнила, что программа «Женщина-лидер» была презентована на III Евразийском женском форуме, международные участники которого проявили заинтересованность в сотрудничестве и дали высокую оценку проекту. В связи с этим она назвала старт международного потока реализацией одного из приоритетных направлений программы в 2022 году.

«Впервые образовательная программа «Женщина-лидер» приобрела международный статус. Слушателями нового потока станут не только женщины, проживающие в России, но также и соотечественницы за рубежом», — прокомментировала Галина Карелова.

Главными условиями участия в программе были возраст 25−55 лет, текущий непрерывный опыт управленческой работы от 2 лет, заинтересованность в развитии собственного лидерского потенциала и в создании реального социального проекта, направленного на решение социально-значимых задач в стране. Новый поток зачисленных на программу слушательниц является очень сильным — они уже имеют достаточный опыт руководящей работы, многие сейчас ведут активную общественную деятельность, реализуют социальные проекты.

Наши соотечественницы за границей уже показали себя как профессионалы, они успешны в карьере и достаточно активны — среди них есть руководители Союзов и клубов российских соотечественников, защитницы прав сограждан в других странах, руководители культурных центров и объединений, преподаватели, руководители бизнес-структур.

«Очень здорово, что у нас в стране есть такая «фабрика» по производству лидеров. Эта и есть та самая «мягкая сила». Мы сделали все, чтобы женщины из разных стран смогли принять участие в программе», — — подчеркнул заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

Две трети слушательниц (86 человек) нового потока программы «Женщина-лидер» уже принимали участие в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», большинство — в конкурсе «Лидеры России». Среди участниц представительницы конкурсов «ТопБЛОГ», «Мастера гостеприимства», соревнований по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», конкурса «Флагманы образования», международного инженерного чемпионата «CASE-IN», и других проектов платформы.

«Миссия женского лидерства в том, чтобы увеличить количество женщин, которые принимают активное участие в развитии страны, региона или компании, — отмечает депутат Государственной Думы, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова, — Женщина-лидер по своей природе многозадачна и ответственна, но, пожалуй, самая яркая отличительная ее особенность — забота о других и гибкие подходы в управленческих процессах. Именно поэтому многие социальные инициативы под руководством женщины просто обречены на успех. Среди членов клуба Лидеров России «Эльбрус», победительниц конкурса «Лидеры России» есть много примеров талантливых женщин, которые нашли свое призвание в служении обществу. Я верю, что женщины должны быть на лидирующих позициях в бизнесе, на государственной службе. Доказательство тому — проект «Женское лидерство», который показывает хорошие результаты и является уникальной площадкой для раскрытия женского потенциала».

В новом потоке программы «Женщина-лидер» 137 человек проживают в России — они представляют более половины регионов страны — 47 территорий. В этом году от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заявились 12 жительниц региона, по итогам отбора участие в программе «Женщина-лидер» примут две из них.

«Для тех, кто не прошёл отбор, при их желании, могут принять участие в образовательной программе «Женщина-лидер в Уральском федеральном округе». В феврале Мастерской управления «Сенеж» принято решение о проведении образовательной программы «Женщина-лидер в Уральском федеральном округе» в период с июля по ноябрь 2022 года в автономном округе. Мы благодарны за доверие. Фонд общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров» подтвердил готовность участвовать в реализации этого проекта. Уже в этом году программа ожидает участие 150 активных женщин из Уральского федерального округа», — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Установочная сессия у слушательниц программы «Женщина-лидер» начнется после старта, который был дан на пресс-конференции в ТАСС. Обучение будет проходить в онлайн формате чуть более четырех месяцев. Если позволит эпидемиологическая ситуация и не будет никаких ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, выпускной слушательниц пройдет очно. Первый модуль будет посвящен теме персонального лидерства.

«Программа «Женщина-лидер» состоит из шести основных модулей, которые включают в себя образовательные сессии, выступление спикеров и межмодульной работы. В структуру работы между образовательными модулями входят командные сессии с кураторами, самостоятельная работа участниц в командах и поддерживающие обучающие вебинары. В рамках занятий участницы познакомятся с лучшими теориями и практиками развития лидерства, формирования эффективных команд и сообществ, социального проектирования и управления проектами. При проведении программ «Женщина-лидер» мы столкнулись с запросом участниц включить в программу темы «жизнестойкости», «заботы, сохранения и восстановления своего здоровья». В этом году в нашей программе «Женщина-лидер» у нас будет новый трек, который я считаю крайне важным — трек «Ресурсное состояние лидера», — сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», координатор программы «Женщина-лидер».