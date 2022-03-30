Москва, 30 марта, 2022, 23:52 — ИА Регнум. 21-летний французский фланговый нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком московского клуба по итогам марта. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников».

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В марте Вильсон Изидор принял участие в трех турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Химок», московского ЦСКА и грозненского «Ахмата» и одной результативной передачей.

«Локомотив» подписал Вильсона Изидора 22 января 2022 года после перехода из «Монако» за 3,5 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.