Манчестер, Великобритания, , 23:46 — REGNUM Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» намерено включить в сделку по трансферу 28-летнего таранного форварда лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна нападающего Антони Марсьяля.

Антони Марсьяль Soccer.ru

По информации издание ESPN, «Манчестер Юнайтед» планирует включить в сделку по Кейну французского футболиста, чтобы снизить цену, так как «шпоры» запрашивают около 118 миллионов евро.

В текущем сезоне Антони Марсьяль, выступа за испанскую «Севилью» на правах аренды, принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Севилья» не планирует выкупать Антони Марсьяля у «Манчестер Юнайтед».