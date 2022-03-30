Токио, 30 марта, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) и американский рэпер Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) опубликовали видеоклип на совместную песню Hear Me Clearly. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Pusha T 30 марта.

Скриншот YouTube Nigo

В новом клипе артисты примеряют на себя образы людей, тесно связанных с наркобизнесом. Известно, что композиция Hear Me Clearly вошла в недавний альбом Nigo.

Напомним, что 25 марта состоялась премьера нового альбома Nigo под названием I Know NIGO. Пластинка включила в себя 10 песен, каждая из которых стала совместной работой с популярным музыкантом.