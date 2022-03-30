Макеевка, ДНР, , 23:44 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР вечером 30 марта обстреляли украинские боевики, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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В 18:10 мск ВСУ открыли огонь по посёлку Лозовое со стороны населённого пункта Невельское: было выпущено пять мин калибра 120 мм. Атака повторилась в 20:15 мск: выпущено шесть мин.

В 19:00 мск украинские боевики со стороны населённого пункта Троицкое атаковали посёлок Пантелеймоновка, выпустив шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

В 21:10 мск ВСУ обстреляли Червоногвардейский район города Макеевка: со стороны населённого пункта Опытное выпущено два снаряда калибра 152 мм.

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