Дортмунд, Германия, 30 марта, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Как сообщает немецкое издание Bild, трансфер 20-летнего нападающего австрийского футбольного клуба «Ред Булл Зальцбург» и сборной Германии по футболу Карима Адейеми обойдется дортмундской «Боруссии» в 45 миллионов евро.

«Боруссия» (Дортмунд)

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Адейеми в 35 миллионов евро. Соглашение нападающего с австрийским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Карим Адейеми принял участие в 22-х турах австрийской Бундеслиги 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немецкого нападающего 5 (4+1) очков по системе гол+пас.