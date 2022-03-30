Вашингтон, 30 марта 2022, 23:42 — REGNUM Военные США не смогли обнаружить военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил 30 марта на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России», — сказал Кирби.
Напомним, в американских СМИ активно обсуждается утверждение неких «источников» о том, что Россия обращается к Китаю за помощью в проведении военной операции на Украине.
Каких-либо подтверждений этого до сих пор не обнаружено.
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