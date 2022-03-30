Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Военные США не смогли обнаружить военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил 30 марта на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России», — сказал Кирби.

Напомним, в американских СМИ активно обсуждается утверждение неких «источников» о том, что Россия обращается к Китаю за помощью в проведении военной операции на Украине.

Каких-либо подтверждений этого до сих пор не обнаружено.

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