Вашингтон, 30 марта, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Военные США не смогли обнаружить военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил 30 марта на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России», — сказал Кирби.

Напомним, в американских СМИ активно обсуждается утверждение неких «источников» о том, что Россия обращается к Китаю за помощью в проведении военной операции на Украине.

Каких-либо подтверждений этого до сих пор не обнаружено.