Москва, 30 марта, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Продолжение российского сериала «Эпидемия» выйдет в апреле 2022 года. Информация об этом появилась 30 марта в телеграм-канале сервиса «Кинопоиск».

Экспоконтент Кадр из сериала «Эпидемия»

К своим ролям в шоу вернутся Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак. Во втором сезоне к ним присоединится Юра Борисов, который сыграет проводника героев.

Добавим, что сценарий ко второму сезону также написал Роман Кантор. Премьера шоу состоится на платформе Premier — точная дата релиза пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что, по сюжету «Эпидемии», жителей Москвы поражает неизвестный смертельный вирус. Небольшая группа людей пытается выжить, отправившись на необитаемый остров на Вонгозере в Карелии.