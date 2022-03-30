Москва, 31 марта, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Азербайджан стал принимать уважительное и партнёрское отношение со стороны России за проявление слабости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

«Сейчас с Азербайджана наш МИД имеет полное право спросить, что происходит. Ведь Россия была посредником во всех этих процессах. Казалось, что мы находимся в системе двухстороннего взаимопонимания и уважения. Казалось, что Ильхам Алиев понимает, что его Владимир Путин поставил наравне с собой, и что Россия, огромная ядерная держава, разговаривает на равных с малюсеньким Азербайджаном, который никто и ничто в мировой политике. Почему нормальные, партнёрские, уважительные отношения со стороны России Азербайджан воспринимает за слабость и за возможность вытирать ноги о договорённости, которые были подписаны?», — задался вопросом эксперт.

Напомним, что 24 марта Азербайджан начал силовую операцию в Нагорном Карабахе, резко обострившую ситуацию в регионе.