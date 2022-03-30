Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Президент США Джо Байден 30 марта получил вторую бустерную прививку вакциной от COVID-19, сообщает Reuters.

Джо Байдену вводят первую дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech Twitter.com/JoeBiden

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Как уточняется, 79-летний президент получил уже четвёртую дозу вакцины производства Pfizer/BioNtech.

Напомним, накануне медицинский регулятор США одобрил проведение второй ревакцинации от коронавируса среди американцев в возрасте 50 лет и старше, а также людей с ослабленным иммунитетом.