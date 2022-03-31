31 марта 2022 | Время чтения 14 мин

Минсельхоз готов исполнять экспортные обязательства при сохранении на внутреннем рынке потенциала для дальнейшего роста цен на зерно, который, вероятно, будет сопровождаться риском ужесточения государственного регулирования.

Дмитрий Хомяков, , 07:31 — REGNUM Сначала о прогнозах и рекомендациях Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Со второй половины 2020 года в результате пандемии, о которой сейчас вспоминают мало, на глобальном уровне обострилась угроза недостижения целей устойчивого развития, в том числе по показателям продовольственной безопасности. Текущие события ещё более усугубили ситуацию. Об этом предупредил Цюй Дунъюй, генеральный директор ФАО.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

Россия и Украина занимают важное место в мировом производстве и поставках продовольствия. Россия — крупнейший поставщик пшеницы на международные рынки, а Украина занимает пятое место среди основных экспортеров. Суммарная доля двух стран в глобальных поставках ячменя составляет 19%, пшеницы — 14%, кукурузы — 4%, и, таким образом, на них приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых. Эти страны — мировые лидеры по поставкам рапсового масла, им принадлежит 52% рынка подсолнечного масла. Россия также занимает лидирующее положение на высококонцентрированном мировом рынке минеральных удобрений.

Жатва Admoblkaluga.ru

Сбои в товаропроводящих цепочках и логистике скажутся на уровне продовольственной безопасности. В первую очередь это ощутят на себе примерно пятьдесят стран, получающих из России и Украины более 30% зерна. Многие из таких стран, расположенных на севере Африки, в Азии и на Ближнем Востоке, причислены к категориям наименее развитых либо стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия.

Многие страны Европы и Центральной Азии до сих пор более чем на 50% обеспечивают собственные потребности в минеральных удобрениях за счет российских поставок, ограничения на которые могут сохраняться и в следующем году.

На фоне высокого спроса, удорожания производственных ресурсов и транспорта, сбоев в работе портов растущие с середины 2020 года цены на продовольствие в феврале 2022 года достигли рекордного максимума. Так, за 2021 год пшеница и ячмень подорожали на 31%. Цены на рапсовое и подсолнечное масла поднялись более чем на 60%. Высокий спрос и волатильность цен на природный газ сказались на стоимости минеральных удобрений. В частности, цены на основное азотное удобрение — мочевину — за 12 месяцев выросли втрое.

В условиях роста и волатильности цен на продовольствие и ресурсы для его производства вполне вероятные сбои в сельскохозяйственном производстве двух крупнейших экспортеров основных продовольственных товаров способны серьезно усугубить отсутствие продовольственной безопасности в мире. Возникают вопросы с логистикой, хранением и переработкой зерна.

Россия — крупнейший игрок на глобальном энергетическом рынке, на ее долю приходится 18% мировых поставок угля, 11% поставок нефти, 10% поставок газа. Сельское хозяйство нуждается в топливе, газе, электричестве, ему необходимы удобрения, пестициды, горюче-смазочные материалы. Рост цен на энергоносители, несомненно, негативно сказывается на аграрном производстве.

Пшеница — основной продовольственный продукт не менее чем для 35% мирового населения! Смогут ли другие экспортеры восполнить дефицит? В Канаде запасы пшеницы уменьшаются, экспорт из Соединенных Штатов, Аргентины и других стран, по-видимому, будет ограничен стремлением правительств обеспечить поставки на собственные рынки.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Зависящие от импорта пшеницы страны, скорее всего, постараются максимально нарастить объемы поставок, что приведет к росту давления на поставщиков. Крупнейшие в мире импортеры пшеницы — Египет, Турция, Бангладеш и Иран — получают до 60% зерна из России и Украины, и ни один из них не обеспечивает собственные потребности в импорте полностью. От поставок пшеницы из двух указанных стран зависят также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан. Ввиду ожидаемого прекращения экспортных поставок из Украины объем торговли кукурузой на мировых рынках, вероятнее всего, снизится, поскольку цены вырастут, а другие страны восполнить образовавшийся дефицит не смогут.

Неопределенными остаются перспективы экспортных поставок подсолнечного и заменяющих его масел. Основным импортерам подсолнечного масла, в том числе Индии, Европейскому союзу, Китаю, Ирану и Турции, придется искать других поставщиков либо переориентироваться на другие растительные масла, что может повлиять на ситуацию на рынках пальмового, соевого и рапсового масла.

В ФАО рекомендуют не ограничивать глобальную торговлю продовольствием и минеральными удобрениями и предпринять все усилия для защиты производственной и коммерческой деятельности, направленной на удовлетворение внутреннего и глобального спроса. Товаропроводящие цепочки должны работать, необходимо обеспечить защиту урожая на корню, сельскохозяйственных животных, инфраструктуры перерабатывающей промышленности, логистических систем.

Как действовать? Находить новых поставщиков, диверсифицировать источники продовольствия. Кроме того, чтобы обеспечить доступ населения к здоровым пищевым рационам, странам следует рассчитывать на существующие запасы продовольствия и диверсифицировать собственное производство. Следует обеспечить поддержку уязвимым группам населения. Чтобы обеспечить им защиту, правительства должны расширить социальные гарантии.

Прежде чем приступить к реализации любых мер по обеспечению поставок продовольствия, правительствам следует рассмотреть их потенциальные последствия для международных рынков. Снижение импортных тарифов или введение экспортных ограничений способно помочь в преодолении проблем в области продовольственной безопасности отдельной страны в краткосрочной перспективе, но при этом может подтолкнуть вверх цены на глобальных рынках.

Путь к стабилизации ситуации — расширять диалог и обеспечивать большую прозрачность рынков. В условиях их волатильности для сельскохозяйственных товаров большая прозрачность, наличие исчерпывающего объема информации о состоянии глобальных рынков поможет правительствам в принятии обоснованных решений. Достижению большей прозрачности служат инициативы подобные предложенной странами «Группы двадцати» системы информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС), которая позволяет своевременно получать объективные оценки состояния рынков.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами в преддверии ежегодного отчета правительства в Государственной думе ФС РФ назвал продовольственную безопасность основной задачей работы кабинета министров:

«Я просто хотел бы еще раз сказать, что мы прекрасно понимаем, что сегодня задача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на полках были необходимые товары первого потребления, в первую очередь продукты питания — это основная наша задача».

Михаил Мишустин Kremlin.ru

Он напомнил о мерах по поддержке сельскохозяйственной отрасли, которые были приняты в последнее время. Вот их список.

Льготные кредитование и лизинг. Банки, которые участвуют в программе льготного кредитования аграрного сектора, могут рассчитывать на госсубсидии в отношении более 8 тыс. ранее выданных кредитов. На эти меры государственной поддержки правительство направило 25 млрд руб. Эта мера господдержки призвана обеспечить условия ранее выданных кредитов для сельхозпроизводителей в 2022 году. Механизм льготного кредитования для производителей и переработчиков сельхозпродукции сохраняется.

Чтобы поддержать программу льготного лизинга сельхозтехники, из бюджета будут выделено 12 млрд руб. В частности, в компании «Росагролизинг» сообщили, что условия льготного и нельготного лизинга по приобретению сельхозтехники остаются для лизингополучателей без изменений.

Отмена таможенной пошлины. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) освободил до сентября 2022 года от уплаты таможенной пошлины на импорт продовольственные товары, сырье и ингредиенты для их производства. В том числе, под нулевую ввозную пошлину попали животная и молочная продукция, овощи, семена подсолнечника, соки, сахар, порошок какао, крахмалы, аминокислоты и ферменты. По 31 августа включительно в РФ введен льгота на 300 тыс. т импорта сахара и сахара-сырца.

Упрощенный режим лицензирования для производителей агрохимикатов. Упрощенный режим лицензирования коснется, в частности, получения госрегистрации пестицидов и агрохимикатов и проведения карантинного и фитосанитарного обеззараживания. Госпошлина за выдачу лицензий не будет взиматься до 31 декабря 2022 года включительно.

Компенсация затрат хлебопекам. Хлебопекарным предприятиям выделено 2,5 млрд руб., которые будут направлены на компенсацию части затрат при производстве продукции короткого срока хранения. Кроме того, для хлебопекарной отрасли среди прочих мер государственной поддержки действуют условия льготного лизинга на покупку оборудования.

Субсидии на предоставление скидок на хлебопекарное оборудование. Минпромторг в качестве меры поддержки предоставляет субсидии отечественным производителям оборудования, которые дают возможность предоставлять скидку хлебопекарным предприятиям при приобретении этого оборудования.

Дополнительные средства на льготную перевозку сельхозпродукции. На эти цели правительство выделило еще 2 млрд руб.

Размер субсидии на возмещение части стоимости производства и реализации хлебопекарной продукции увеличен до 2500 руб. за тонну в качестве меры государственной поддержки.

Сейчас рассматривается вопрос об отсрочке обязательной маркировки молочной продукции для фермеров. Минпромторг РФ в качестве нематериальной меры господдержки предлагает отложить введение обязательной маркировки на молочную продукцию, которую производят крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозкооперативы. Для них срок введения обязательной маркировки продлен до 1 декабря 2023 года.

Маркировка молока © Владимир Будейкин

Экспорт сельскохозяйственных товаров относится к не сырьевому. Он обеспечивают приток валюты в страну и ликвидности в российское растениеводство. В прошедшем году он превысил $32 млрд. Примерно половина приходилась на зерно. Каждая пятая тонна зерна и каждая седьмая тонна пшеницы на мировом рынке были российские.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ, сказал о поставках продовольствия (10 марта 2022, Интерфакс): «Мы готовы продолжать исполнять экспортные обязательства». С начала сезона по 10 марта сего года РФ экспортировала 28,1 млн тонн зерна, включая 23,0 млн тонн пшеницы, что примерно на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), средние цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина остаются на уровне $390 за тонну (FOB).

По прогнозам «Совэкона», в марте Россия поставит на мировые рынки 2,4 млн т зерна, из этого объема 2,2 млн придется на пшеницу. В ИКАР полагают, что в течение марта страна экспортирует 2,0 млн т пшеницы, основными покупателями которой станут Турция и Египет.

В целом в течение текущего сельскохозяйственного сезона страна экспортирует 33,5 млн т пшеницы, прогнозировал «Совэкон» в феврале. Министерство сельского хозяйства США в марте снизило свой прогноз по объемам поставок пшеницы из РФ с 35 млн т до 32 млн т.

Сложности с получением платежей за зерно на фоне новой волны санкций стимулировали экспортеров зерна (включает ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra и пр.) просить ЦБ проработать меры минимизации рисков. Главная — возможность расчетов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей по экспортным контрактам.

Союз просит обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых — Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия. Как отмечает «Коммерсант», среди экспортеров сейчас большинство контрактов заключаются в валюте. Но у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги. Эти трудности сохраняются и усиливаются.

Еще в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций. В их числе фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно.

Есть вопрос о возобновлении оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработки возможности страхования грузов и имущества перевозчиков от новых рисков на национальном уровне. Поскольку даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты РФ.

Участники рынка столкнулись с серьезными ограничениями по логистике, страхованию и оплате зерна. Возникает риск приостановки поставок и нарушения договорных обязательств. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки). В Объединенной зерновой компании (ОЗК) указывают на затруднения с фрахтом, риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились.

Экспортеры имеют положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях. Так осуществлялось ряд сделок с Турецким государственным зерновым советом. Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний. Есть такая возможность и в торговле с Ираном.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако, покупатели в таких сделках могут также потребовать инструменты хеджирования рисков, так как волатильность курсов лиры и рубля остается достаточно высокой. Турции, у которой с РФ есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, она, в принципе, возможна. А с другими импортерами?

В РФ все зерновые и пшеница дорожают из-за внешней конъюнктуры. С июня 2021 года введен и действует бессрочный зерновой демпфер, который рассчитывается на основе индикативных цен каждую неделю. Считается, что этот механизм необходим для снижения внутренних цен на зерно и подсолнечное масло.

Комитет Государственной думы по аграрным вопросам 27 января 2022 года провел расширенное заседание по вопросу совершенствования государственного регулирования зернового комплекса РФ с учётом проблемы действующего механизма распределения доходов федерального бюджета от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые и масличные культуры.

Согласно официальной информации на сайте комитета, на слушаниях было отмечено, что к декабрю 2021 года размер пошлины, в силу утвержденной правительством РФ формулы расчета, достиг $97 на тонну зерна. Это привело к существенному снижению рентабельности сельскохозяйственного производства, изъятию у российских сельскохозяйственных товаропроизводителей порядка 91,9 млрд рублей дохода от экспорта продукции растениеводства (пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника), а также растительных масел.

Вместе с тем какого-либо влияния на продовольственную инфляцию принятые меры не оказали, а предложенный правительством РФ механизм распределения поступающих в федеральный бюджет дополнительных доходов не обеспечил компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям возникших убытков.

Сохранение действующего механизма плавающей таможенной пошлины на фоне существенного роста цен на минеральные удобрения, ГСМ, электроэнергию, сельскохозяйственную технику, определяет риски сокращения валового производства сельскохозяйственной продукции, последующего дефицита и дальнейшего роста потребительских цен на продовольствие.

В этой связи участники заседания приняли решение рекомендовать Минсельхозу РФ во исполнение постановления Государственной думы от 25 января 2022 года №694−8ГД «Об информации Министра сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушева «Об итогах работы агропромышленного комплекса Российской Федерации в 2021 году и основных задачах на 2022 год» с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представителей науки, отраслевых союзов, органов государственной власти субъектов РФ:

провести глубокий анализ последствий и оценить целесообразность введенных вывозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию;

в целях сохранения рентабельности сельскохозяйственного производства, рассмотреть возможные варианты изменения формулы гибкой экспортной пошлины на зерновые и масличные культуры, пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов;

пересмотреть правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов в целях возмещения производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, обеспечив единый подход и прозрачность реализации данного механизма на всей территории РФ.

В конце февраля ситуация изменилась. В марте цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке продолжали расти. Во второй декаде котировки в среднем увеличились на 525−550 руб. до 16,15 тыс. руб. за тонну. Есть ожидания дальнейшего повышения.

Цены на ячмень на фоне повышенного спроса со стороны ряда трейдеров выросли на 1,1 тыс. рублей, до 15,1 тыс. руб. за тонну.

Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна для глубоководных портов на 21 марта сего года находится на уровне 19 тыс. руб. за тонну, что на 2,11% выше, чем 18 марта. Экспортеры стремились выполнить уже заключенные контракты либо формировали запасы перед еще большим ростом цен. Новых контрактов значительно меньше по сравнению с предыдущими сезонами.

На рынке в условиях ограниченной ликвидности трейдеры стали предлагать агропроизводителям отсрочку платежа на несколько дней, в некоторых случаях на срок больше недели. Согласие аграриев сопровождается повышением отпускной цены товара. У трейдеров возникают сложности с получением средств от покупателей, так как банки не всегда готовы переводить деньги. Так что операционные риски, связанные с доставкой и оплатой зерна, продолжают повышаться. Не исключено, что экспортеры станут настаивать на снижении закупочных цен для «раздела рисков». Тем не менее на внутреннем рынке сохраняется потенциал для дальнейшего роста цен на зерно, который, вероятно, будет сопровождаться риском ужесточения государственного регулирования.

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