Париж, 30 марта 2022, 23:35 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отверг контрактное предложение каталонской «Барселоны».

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе
Sandro Halank

По информации источника, Килиан Мбаппе не намерен рассматривать предложения «сине-гранатовых» о возможном переходе в грядущее летнее трансферное окно. Текущее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

На счету Килиана Мбаппе пятнадцать забитых мячей и десять результативных передач в 26-ти турах французской Лиги 1 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА французский нападающий набрал 10 (6+4) очков по системе гол+пас.