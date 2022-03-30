Париж, 30 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отверг контрактное предложение каталонской «Барселоны».

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

По информации источника, Килиан Мбаппе не намерен рассматривать предложения «сине-гранатовых» о возможном переходе в грядущее летнее трансферное окно. Текущее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

На счету Килиана Мбаппе пятнадцать забитых мячей и десять результативных передач в 26-ти турах французской Лиги 1 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА французский нападающий набрал 10 (6+4) очков по системе гол+пас.