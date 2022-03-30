Донецк, 30 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Донецк подвергся вечером 30 марта многочисленным обстрелам со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Петровский район столицы ДНР обстреливали из артиллерии, тяжёлых миномётов и из БМ-21 «Град». В 16:47 мск два артиллерийских снаряда калибра 122 мм были выпущены со стороны населённого пункта Георгиевка.

В 18:05 мск и в 18:15 мск из Георгиевки по Петровскому району Донецка стреляли «Градами»: соответственно, десять и 40 ракет. Атака повторилась в 20:10 мск: выпущено десять ракет.

В 19:30 мск и в 20:35 мск Петровский район украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Красногоровка из артиллерийского орудия калибра 122 мм: выпущено десять и пять снарядов.

В 23:15 мск украинские формирования обстреляли из Красногоровки Кировский район столицы ДНР, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.