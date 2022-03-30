Москва, , 23:33 — REGNUM

В среду, 30 марта в Москве на первом Деловом форуме блогеров, организованном президентской платформой «Россия — страна возможностей», был дан старт второму сезону проекта «ТопБЛОГ».

Социальные сети ИА REGNUM

"В новом сезоне у участников будет возможность еще глубже познакомиться с работой отечественных социальных сетей, обучиться навыкам эффективной коммуникации в них и предложить интересные и полезные проекты», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Подать заявку на участие в новом сезоне можно до 23 мая на сайте topblog.rsv.ru. Помимо 5 основных треков — социальных сетей ВКонтакте, Яндекс. Дзен, Rutube, Телеграм, Yappy — будущих блогеров ждут 3 направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление». За выполнение задач участники получат виртуальные баллы ТопКоины, которые необходимы для перехода на следующий уровень обучения, получения дополнительных консультаций, индивидуальных мастер-классов, аудитов и других полезных бонусов. Среди призов, которые получат победители: продюсирование своих блогов, наставничество от опытных блогеров, запуск проекта с партнерами «ТопБЛОГА», статус амбассадора рекламной кампании и не только.

Также на Деловом форуме блогеров состоялась церемония награждения победителей дебютного сезона проекта «ТопБЛОГ». В первом сезоне проекта приняли участие почти 40 тысяч человек в возрасте от 14 до 90 лет, а финалистами стали 170.

«C одной стороны люди привыкли получать информацию не только из традиционных медиа, но и из интернета от тех лидеров мнений, которым они стали доверять по самым разным поводам. Победители первого сезона — это те, кто рассказывают своей аудитории как путешествовать по России, это те, кто учит спасать жизни, кто занимается просветительской деятельностью и … те, кто помогает другим стать блогерами. Наши победители — состоявшиеся профессионалы, по отношению к ним и не возникает вопросов, почему к ним приковано столько внимания. Это люди, добившиеся успеха в профессиональной сфере и популяризирующие свои знания. А конкурс, в свою очередь, даёт возможность эти способности проявить, увлекая за собой сотни и даже миллионы своих подписчиков», — отметил начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Вместе с наставниками и экспертами проекта за несколько месяцев участники завели и развивали личные блоги на популярных площадках. Они изучили более 300 образовательных материалов, выполнили 50 конкурсных заданий, получили аудит своего блога и индивидуальные консультации. 30 участников отправились в 3-х месячный «Блог-тур» по 15 регионам России, включая Камчатку, Карелию, Республику Коми, и посетили 208 экскурсий. Вместе с наставниками участники сняли 34 видеоматериала, включая фильмы о национальных традициях и быте, о прекрасных природных и архитектурных памятниках городов блог-тура и сделали более 12 тысяч публикаций, чем вдохновили десятки россиян на путешествия по России.

«Вы поразили нас своим ярким и интересным контентом, креативными решениями кейсов и полезными социальными проектами: желанием развивать внутренний туризм, сохранять семейные ценности, обучать юридическим тонкостям, делиться лайфхаками студенческой жизни и основами первой помощи. Ради таких блогеров точно стоит заводить аккаунты в социальных сетях! Я настолько вдохновился вашим примером, что тоже начал вести канал в Telegram, где стараюсь рассказывать о возможностях и проектах нашей платформы для молодежи», — добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Финальным испытанием для блогеров стал 4-дневный «Блог-уикенд», который прошел с 22 по 25 января, где финалистов разделили на 47 проектных групп для решения кейсов. Благодаря совместным усилиям участников было разработано 85 рекламных кампаний для партнёров «ТопБЛОГа». Помимо этого проводились интернет-акции в рамках Марафона полезных действий «Молодежь Москвы», а также посетили «ТопВстречи» с наставниками проекта. Победители получили право на полноценную реализацию предложенных кампаний в рамках сотрудничества с партнерами.

Все это время блогеров поддерживали наставники, в числе которых MIA BOYKA, Андрей Федотов, Максим Мяков, Антон Каравайцев, Настя Луч, Ирина Акопян, Зера Черешнева, Ольга Токшаитова, Дмитрий Бескромный, Илья Лочканов, Анастасия Чубоксарова, Евгений Сженов, Андрей Мурашев, Фармин Велиев.

Победителями проекта «ТопБЛОГ» по итогам решения кейса компании «Слетать.ру» сталиЕгор Балев(Калининец, Московская область) иВиктория Боковая(г. Москва), наставником которых выступил блогер TOSHAYO. В группу победителей по кейсу группы компаний «Просвещение» вошли:Дмитрий Попов(г. Уфа) иЕвгений Пятначев(г. Симферополь), наставник проектной группы — блогер Алексей Жирухин. Представители команды Елены Летучейодержали победу в решении кейса компании ZASPORT, победителями проекта «ТопБЛОГ» стали: Юлия Бондарева(г. Москва),Наталья Курганкина(г. Москва) иВиктория Введенская(г. Иваново).Кейс Министерства просвещения РФ принес победу команде блогераРузанны Айрапетянв составе Елизаветы Абрамовой(г. Санкт-Петербург),Натальи Волковой(г. Санкт-Петербург),Юлии Захаркиной(г. Минеральные Воды),Геннадия Старунова (г. Москва) иГалины Поляковой(г. Москва). Победителем по итогам выполнения специального кейса ВКонтакте стали Екатерина Данник(г. Москва) иЕкатерина Григорьева(г. Санкт-Петербург). Кейс Министерства спорта РФ принес победуДмитрию Чешеву(г. Москва) и его наставнику, блогеру Юлии Дубининой.

Блогер, получивший популярность в рамках проекта «ТопБЛОГ», на данный момент самый популярный учитель ОБЖ в стране Геннадий Старуновподелился своими впечатлениями: «Проект «ТопБЛОГ» реализуют люди с горящими глазами, готовые помочь и дать совет, и я хочу сказать большое спасибо команде организаторов и наставников. Проект действительно дал свои плоды для тех, кто старался, перенимал опыт и знания и внедрял всю информацию в свои социальные сети. Я, безусловно, рад победе и благодарю свою командную группу и наставника за эффективную работу. Меня переполняют эмоции!».

Победу в Марафоне полезных действий «Молодежь Москвы» одержала команда актрисы и блогера Наталии Медведевой. Победителями стали: Георгий Аветисов (г. Краснодар), Артём Аветисян (г. Петропавловск-Камчатский), Юлия Борисенко (г. Москва), Кристина Гавриченко (г. Москва), Анастасия Князева (г. Москва), Анастасия Кулишова (г. Краснодар), Дарья Новицкая (г. Краснодар), Анна Садасюк (г. Москва), Екатерина Формальнова (г. Калиниград) и Ирина Фурсенко (г. Симферополь). Ребята представили проект «Моя улыбка онлайн!» Команда призвала желающих делиться фотографиями с улыбками в социальных сетях и не бояться демонстрировать собственное «Я».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ТопБЛОГ» — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты делятся с участниками своим опытом ведения социальных сетей, развитием личных аккаунты и созданием интересного и яркого контента. Участники проекта выбирают один из треков, соответствующих их социальной сети, и выполняют конкретные задания, за выполнение которых ему начисляются лайки. Если участник будет пропускать обучение и отлынивать от уроков, то не сможет пройти в следующие этапы. Самые талантливые и прилежные доходят до финала. Победителям достаются рекламные контракты, сопровождение и участие в блог-туре по городам России. Экспертами проекта выступают востребованные российские блогеры-миллионники социальных сетей, а также профессионалы в области построения личного бренда, создания и продвижения контента.