Вашингтон, , 23:32 — REGNUM В Белом доме назвали неуместным призыв экс-президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину обнародовать компромат на Хантера Байдена, сына действующего американского президента Джо Байдена, сообщает 30 марта Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кем надо быть, не будем брать в расчет бывшего президента, чтобы подумать, что сейчас правильное время завязывать игру с Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с Владимиром Путиным? Только один человек может говорить об этом, и это Дональд Трамп», — заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал Владимира Путина обнародовать любые имеющиеся у российской стороны компроматы на Хантера Байдена, которого подозревают в коррупции и связях с олигархами из восточной Европы.

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