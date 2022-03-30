Вашингтон, 30 марта, 2022, 23:32 — ИА Регнум. В Белом доме назвали неуместным призыв экс-президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину обнародовать компромат на Хантера Байдена, сына действующего американского президента Джо Байдена, сообщает 30 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Кем надо быть, не будем брать в расчет бывшего президента, чтобы подумать, что сейчас правильное время завязывать игру с Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с Владимиром Путиным? Только один человек может говорить об этом, и это Дональд Трамп», — заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал Владимира Путина обнародовать любые имеющиеся у российской стороны компроматы на Хантера Байдена, которого подозревают в коррупции и связях с олигархами из восточной Европы.