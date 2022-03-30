Манчестер, Великобритания, , 23:31 — REGNUM 29-летнему центральному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Полю Погба придется пойти на двукратное понижение зарплаты ради перехода в туринский «Ювентус».

Поль Погба в составе сборной Франции Антон Зайцев

По информации издания The Sun, руководство «старой синьоры» не сможет позволить себе платить Погба ту зарплату, которую француз получает в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 на счету Поля Погба один забитый мяч и девять результативных передач в шестнадцати турах. Также полузащитник получил шесть желтых и одну красную карточку.

Ранее сообщалось, что Поль Погба не намерен продлевать контракт с «красными дьяволами» и готов покинуть английский клуб в ближайшее летнее трансферное окно на правах свободного агента.