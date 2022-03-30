Москва, 30 марта, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Телеведущая Лера Кудрявцева выиграла суд против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале 30 марта.

Пресс-служба фестиваля Лера Кудрявцева

Кудрявцева опубликовала решение Тверского районного суда Москвы — согласно ему, Разин должен выплатить ведущей 300 тыс. рублей за клевету в качестве компенсации морального вреда. Аналогичное решение суд вынес в отношении издания «Аргументы недели», которое процитировало слова Разина — оно должно выплатить Кудрявцевой компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

Кудрявцева подала иск в суд против Разина на 2,5 млн рублей ещё в 2020 году. Тогда же она требовала от «Аргументов недели» 500 тыс. рублей за публикацию слов, порочащих её имя.