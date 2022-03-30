Париж, 30 марта, 2022, 23:27 — ИА Регнум. 30-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар рассчитывает остаться в составе парижского клуба на следующий сезон. Об этом 30 мата сообщило издание Goal.

Psg.fr Неймар

По информации источника, Неймар счастлив в столице Франции и не стремится к переезду.

В текущем сезоне Неймар принял участие в пятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Бразилии нападающий набрал 16 (8+8) очков по системе гол+пас.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. Текущее соглашение бразильского футболиста с парижским клубом рассчитано до конца сезона 2024/25 (до 30 июня 2025 года).