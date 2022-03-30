Москва, 31 марта, 2022, 00:12 — ИА Регнум. В Германии хлеб не будет дорожать до 10 евро. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Хлеб

«Прогнозы о подорожании хлеба в Германии до 10 евро — нереалистичные», — заявил эксперт.

Германия сама себя обеспечивает зерном, пояснил Борисов.

В 2020—2021 гг. немецкие фермеры намолотили 43 миллиона тонн зерна. Например, немцы сами себя обеспечивают ржаным хлебом на 84%, отметил политолог.

Напомним, что в ряде стран ЕС на фоне санкций против РФ возник продовольственный дефицит и наблюдается резкий рост цен на топливо.