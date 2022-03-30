Леверкузен, Германия, 30 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Генеральный директор леверкузенского «Байера-04» Фернандо Карро заявил, что руководство клуба намерен отвергать все предложения по трансферу 26-летнего форварда сборной Чехии Патрик Шика.

Ailura Патрик Шик

«Нет, мы не будем продавать Патрика Шика. Об этом вообще не нужно говорить. Мы очень рады, что Патрик с нами. «Байер» твердо рассчитывает на него в ближайшие несколько лет», — цитирует Карро издание Goal.

Ранее сообщило что на 26-летнего центрфорварда претендуют каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Патрик Шик принял участие в двадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двадцатью забитыми мячами, из которых один — с пенальти, и одной результативной передачей.