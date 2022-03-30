Лондон, , 23:22 — REGNUM Лондонский «Арсенал» намерен предложить 30-летнему французскому центрфорварду Александру Ляказетту новый контракт. Об этом 30 марта сообщило издание L’Equipe.

Александр Ляказетт Chensiyuan

Текущее соглашение Ляказетта с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро. Ляказетт выступает за «Арсенал» с 5 июля 2017 года после перехода из французского «Лиона» за 53 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету французского нападающего четыре забитых мяча и семь результативных передач в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22 по футболу. В рамках Кубка Английской Лиги Ляказетт забил два гола и отдал одну голевую передачу.