Москва, 30 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Рэпер Алишер Моргенштерн высказался по поводу интервью его коллеги Face (Ивана Дрёмина) для YouTube-шоу «вДудь». Моргенштерн опубликовал серию постов на эту тему в своём телеграм-канале 30 марта.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

Рэпер выразил несогласие с заявлениями Дрёмина в его интервью. По мнению Моргенштерна, Face «видит мир плоско». «Почему ты долго молчал? Потому что думал, что концертики разрешат проводить. Вот почему… Противно!» — заявил он, после чего плюнул в камеру.

Ранее рэпер Face дал интервью для YouTube-шоу «вДудь», в котором рассказал об отменах его концертов на территории РФ, а также объяснил, почему уехал из страны. После выхода ролика Дрёмина раскритиковал рэп-исполнитель Тимати.