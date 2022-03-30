Москва, , 23:19 — REGNUM Харьков — это тот город, в котором с момента начала российской спецоперации сложилась наиболее критическая гуманитарная ситуация, сообщил 30 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 30.03.2022 © ИА REGNUM

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Отметив, что в ряде населённых пунктов, которые ещё не освобождены от ВСУ, гуманитарная обстановка «продолжает стремительно ухудшаться», представитель Минобороны назвал Харьков городом, где она наиболее критическая на сегодняшний день. Так, в городе действует комендантский час.

Харьковчане, отмечает представитель Минобороны, укрываются в подвалах домов, потому что боятся провокаций со стороны националистов. Кроме того, многие жители остались без отопления, газа и света из-за обстрелов.

Мизинцев «В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют».

У многих людей уже закончились деньги, поэтому они почти не ходят в магазины, которые, кстати, работают два-три часа в день. Кроме того, за гражданами охотится СБУ, проводя массовые аресты.

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