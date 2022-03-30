Москва, , 23:18 — REGNUM Проекты, которые получают поддержку Президентского фонда культурных инициатив, — многогранны, продуманны, креативны, с современным подходом к решению поставленных перед ними задач со стороны авторов, считает директор Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», член экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив Фатима Мухомеджан.

Фонд культурных инициатив Пресс-служба ПФКИ

«Они ориентированы на то, чтобы менять жизнь людей в российских городах к лучшему, создавать условия для доступности культуры широким массам. Богатый опыт Фонда «Искусство, наука и спорт» в области поддержки развития культуры и искусства в стране позволяет мне дать самую высокую оценку тем, кто победил в конкурсе. Победители конкурса — люди с горящими глазами, и я уверена, что грантовая поддержка поможет воплотить в жизнь самые актуальные, продиктованные вызовами времени, культурные и творческие инициативы. Ознакомившись со списком проектов, получивших высокие баллы, могу сказать, что государственную поддержку получат действительно достойные инициативы, многие из которых сумеют стать центром притяжения жителей городов и поселков», — подчеркнула Фатима Мухомеджан.

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