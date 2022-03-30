Вашингтон, 30 марта, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Раскрыта дата выхода на свободу американского рэп-исполнителя YNW Melly (Джеймел Морис Демонс). Об этом 30 марта пишет HipHopDX.

Скриншот YouTube YNW Melly

По словам матери музыканта, освобождение YNW Melly может случиться в мае 2022 года. Также эту информацию подтвердили и другие члены семьи рэпера, включая его брата YNW BSlime (Брэндон Кинг).

Напомним, что YNW Melly находится в тюрьме с 2019 года по обвинению в двойном убийстве. Официальный приговор артисту по-прежнему не вынесен.