Москва, 30 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив — это возможность для многочисленных российских музеев — федеральных и совсем небольших, региональных и районных, сделать очередной шаг к развитию, получить средства для того, чтобы внедрить в собственную деятельность новые технологии, создать проекты на своей базе, считает, директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ), член экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив Александр Школьник.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Интерактивная зона музея русского импрессионизма

«Интерактивность для современного музея — важная составляющая имиджа, фактор привлечения внимания к экспозиции. Она позволяет увеличить число посетителей, популяризировать историю и получить больше внимания со стороны СМИ, что положительно влияет на их репутацию. К примеру, VR за счет своей иммерсивности позволяет посетителям музеев и выставок взаимодействовать с экспонатами, превращая поход в музей в еще более запоминающееся познавательное приключение. Я рад, что с грантовой поддержкой широкие возможности открываются для десятков музеев в различных городах страны, которые, в свою очередь, используют свой шанс — прорабатывают заявки и подают их на конкурс. Среди заявителей было много музейных проектов, часть из которых мы сегодня поздравляем с победой в конкурсе», — рассказал Александр Школьник журналистам, комментируя итоги первого грантового конкурса ПФКИ 2022 года.

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