Москва, , 23:09 — REGNUM Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) высказался относительно заявлений своего коллеги Face (Иван Дрёмин) в недавнем интервью. Юнусов написал пост на эту тему 30 марта в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тимати Скриншот с YouTube

Тимати выразил своё несогласие со словами Face и использовал в его адрес нецензурную лексику. Юнусов также добавил, что Дрёмина «реально уронил запад», делаю отсылку к песне Дрёмина под названием «Я роняю Запад».

Ранее Иван Дрёмин стал гостем YouTube-шоу «вДудь». В интервью исполнитель объяснил, почему решил уехать из России, а также рассказал об отменах его концертов на территории РФ.

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