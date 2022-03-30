Штат Оклахома, США, , 22:57 — REGNUM Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт подписал закон, запрещающий трансгендерным подросткам участвовать в женских спортивных соревнованиях, передаёт 30 марта Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Действие закона «О сохранении женского спорта» распространяется на государственные школы и университеты. Ранее инициатива вызвала горячие споры между республиканцами и демократами.

На сегодняшний день Соединённые Штаты разделились во мнении о том, насколько справедливо допускать трансгендеров к участию в спортивных мероприятиях на школьном и университетском уровне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее победа транс-женщины Лии Томас на дистанции в 500 метров вольным стилем во время финала американского университетского чемпиона NCAA, в котором среди прочих участвуют спортсмены из сборной США, спровоцировала протесты. Во время чемпионата зрители вынесли на трибуны баннеры с надписью «Спасите женский спорт». Случай с Томас стал лишь одним из многих инцидентов, когда биологический мужчина победил биологическую девушку во время соревнований в США.