Вашингтон, , 22:55 — REGNUM США пока не готовы обсуждать какую-либо конкретику в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине, заявила 30 марта журналистам на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, ничего конкретного Вашингтон объявлять не готов, хотя поддерживает постоянный контакт с Украиной.

«Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее, мы пока не готовы объявить что-то конкретное о перспективе стать гарантами безопасности для Украины», — сказала Бедингфилд.

Напомним, вопрос «гарантий безопасности» стал обсуждаться после заявлений представителей Киева на переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Германии предложил стать гарантом безопасности для Киева