Вашингтон, 30 марта, 2022, 22:55 — ИА Регнум. США пока не готовы обсуждать какую-либо конкретику в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине, заявила 30 марта журналистам на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По её словам, ничего конкретного Вашингтон объявлять не готов, хотя поддерживает постоянный контакт с Украиной.

«Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее мы пока не готовы объявить что-то конкретное о перспективе стать гарантами безопасности для Украины», — сказала Бедингфилд.

Напомним, вопрос «гарантий безопасности» стал обсуждаться после заявлений представителей Киева на переговорах с российской делегацией в Стамбуле.