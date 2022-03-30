Вашингтон, 30 марта, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена планирует снять коронавирусные ограничения в отношении мигрантов на американо-мексиканской границе, однако окончательного решения на этот счёт пока не принято, сообщает 30 марта Reuters.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Речь идет о законе под названием «Раздел 42», которые подразумевает высылку нелегальных мигрантов на фоне пандемии. Представители Демократической партии США и Организация Объединенных Наций ранее просили Белый дом отказаться от такого подхода.

В свою очередь республиканцы выступают против отмены закона, так как это, по их мнению, может спровоцировать новую волну нелегалов, пытающихся без документов пробраться в США.

Напомним, что приказ о высылке мигрантов был издан экс-президентом США Дональдом Трампа в марте 2020 года, чтобы избежать вспышки коронавируса в переполненных центрах для мигрантов на американо-мексиканской границе.