Москва, , 22:51 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) обратился в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с просьбой оказать содействие в решении вопроса о пытках российских пленных на территории Украины и Донбасса и обратить внимание всех сторон на необходимость соблюдать международное гуманитарное право по отношению к военнопленным.

Российский Красный Крест Пресс-служба РКК

Обращение направлено в связи с появлением в социальных сетях множества фото‑ и видеоматериалов с угрозами и издевательствами над российскими военнопленными на территории Украины и Донбасса.

«Наша миссия заключается в том, чтобы облегчать страдания людей, защищать их жизнь и здоровье, а также обеспечивать уважение к человеческой личности при любых обстоятельствах. Сейчас в сети Интернет активно распространяются фото и видео, предположительно, с солдатами вооруженных сил Украины, издевающимися над российскими военнопленными. Российский Красный Крест уже обратился в Международный Комитет Красного Креста с этим вопросом. Надеемся, что коллеги окажут содействие в решении этого важного вопроса. Подобные действия недопустимы», — поделился председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Он добавил, что «Российский Красный Крест попросил также коллег из МККК призвать стороны соблюдать основополагающие принципы и нормы, установленные международным гуманитарным правом».

По его словам, надлежащее обращение с пленными урегулировано III Женевской конвенцией 1949 года: «Статья 17 этого документа запрещает применение физических и моральных пыток. А статья 130 устанавливает, что пытки или бесчеловечное обращение относятся к серьезным нарушениям Конвенции».

Тема гуманного отношения к пленным затрагивалась также на встрече председателя РКК с президентом МККК Петером Маурером 23 марта. Она проходила в преддверии встречи главы МККК с российскими властями. До этого Петер Маурер посетил Украину. Участники встречи обсудили планы по оказанию помощи вынужденным переселенцам, усилению работы отделений РКК в регионах, которые приняли беженцев, а также по расширению гуманитарных программ Российского Красного Креста.

Российский Красный Крест в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ продолжает координировать гуманитарную помощь, оказывать гуманитарную, психосоциальную и другие виды помощи переселенцам на территории России.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.

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