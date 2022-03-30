РКК обратился в МККК с вопросом о пытках российских военнопленных
Москва, 30 марта, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) обратился в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с просьбой оказать содействие в решении вопроса о пытках российских пленных на территории Украины и Донбасса и обратить внимание всех сторон на необходимость соблюдать международное гуманитарное право по отношению к военнопленным.
Обращение направлено в связи с появлением в социальных сетях множества фото‑ и видеоматериалов с угрозами и издевательствами над российскими военнопленными на территории Украины и Донбасса.
Он добавил, что «Российский Красный Крест попросил также коллег из МККК призвать стороны соблюдать основополагающие принципы и нормы, установленные международным гуманитарным правом».
По его словам, надлежащее обращение с пленными урегулировано III Женевской конвенцией 1949 года: «Статья 17 этого документа запрещает применение физических и моральных пыток. А статья 130 устанавливает, что пытки или бесчеловечное обращение относятся к серьезным нарушениям Конвенции».
Тема гуманного отношения к пленным затрагивалась также на встрече председателя РКК с президентом МККК Петером Маурером 23 марта. Она проходила в преддверии встречи главы МККК с российскими властями. До этого Петер Маурер посетил Украину. Участники встречи обсудили планы по оказанию помощи вынужденным переселенцам, усилению работы отделений РКК в регионах, которые приняли беженцев, а также по расширению гуманитарных программ Российского Красного Креста.
Российский Красный Крест в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ продолжает координировать гуманитарную помощь, оказывать гуманитарную, психосоциальную и другие виды помощи переселенцам на территории России.
C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.
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