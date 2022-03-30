Лондон, 30 марта, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Солист британского бойз-бэнда The Wanted Том Паркер скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщила его жена Келси Хардвик в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот клипа The Wanted на песню Glad You Came The Wanted

«С тяжелым сердцем мы подтверждаем, что Том мирно скончался сегодня утром, когда вся его семья была рядом с ним», — написала Хардвик. «Том был центром нашего мира, и мы не можем представить жизнь без его заразительной улыбки и энергичного присутствия», — поделилась она.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Том Паркер сообщил о том, что у него диагностировали рак. Певец планировал выпустить книгу о своей борьбе с заболеванием под названием «Надежда» — об этом он рассказал в своих соцсетях незадолго до смерти, 21 марта 2022 года.