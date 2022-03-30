Вильнюс, , 22:44 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа согласен с предложением перейти в 2025 году на всеобщую воинскую повинность. Об этом он заявил 30 марта в эфире национального телеканала LRT.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сам принцип правильный, хотя можно дискутировать о том, стоит ли одинаково применять его и к мужчинам, и к женщинам», — сказал Науседа.

«С учетом того, что происходит рядом с нами, необходимо делать шаги по укреплению как внешней, так и внутренней безопасности», — добавил он.

Напомним, в Литве срочная военная служба была отменена в 2008 году. В 2015 году её восстановили сроком на пять лет под предлогом подготовки резерва.

Теперь литовские политики предлагают сделать срочную службу всеобщей, несмотря на то, что из-за финансовых трудностей военные отбирают новобранцев по принципу «лотереи», примерно одного из десяти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании заявили о готовности направить 800 своих военных в Прибалтику